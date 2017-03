Gegen den Magerwahn Von Ashley Graham bis Sarina Nowak: Die heißesten Curvy Models

Ashley Graham



Ashley Graham auf der "Sports Illustrated" Foto:instagram.com/theashleygraham

Ashley Graham ist wohl die bekannteste Vertreterin der kurvigen Models. Die 29-Jährige war bereits auf Modemagazinen wie "Elle", "Vogue", "Harper's Bazaar" und "Glamour" abgebildet - und am 9. Februar 2016 schließlich auf dem Cover der "Sports Illustrated Swimsuit Issue" - was für besonderes Aufsehen sorgte. Immer wieder nutzt sie Interviews und ihre Social-Media-Kanälen, um Frauen und Mädchen zu überzeugen, zu ihren Körpern zu stehen.

Hunter McGrady



Hunter McGrady ist berühmt für ihre Kurven Foto:Tinseltown / Shutterstock.com

Auch Hunter McGrady war schon in der "Sports Illustrated Swimsuit Edition" zu sehen. Für die 23-Jährige ist die Bezeichnung "curvy" völlig in Ordnung, "Plus Size" will sie aber nicht genannt werden, wie sie in einem Interview sagte. Am liebsten hätte sie, dass es gar keine Einteilungen dieser Art gibt. Das Shooting für die "Sports Illustrated" habe sie nicht nur für sich, sondern für alle Frauen gemacht, die sich schon mal in ihrem Körper unwohl gefühlt haben.

Candice Huffine



Lange im Geschäft: Candice Huffine Foto:Debby Wong / Shutterstock.com

Candice Huffine (32) kann ebenfalls bereits auf eine lange Karriere zurückblicken. Die US-Amerikanerin war nicht nur auf der italienischen "Vogue", sondern auch im "Pirelli"-Kalender zu sehen. Laufsteg-Auftritte hatte sie unter anderem auf der New York Fashion Week.