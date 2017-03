Beste Defensive Europas

In Boatengs verletzungsbedingter Abwesenheit hat sich das Duo Martínez/Mats Hummels perfekt eingespielt. Die Bayern stellen in dieser Saison sogar die beste Defensive in den fünf europäischen Topligen. Erst 13 Gegentore kassierten die Bayern in der Bundesliga in 25 Spielen, das entspricht einem Schnitt von 0,52 Gegentreffern pro Partie. Italiens Abo-Meister Juventus Turin (0,66) kann da ebenso wenig mithalten wie Paris St.-Germain in Frankreich (0,7), der FC Villareal in Spanien (0,71) und der englische Topklub FC Chelsea (0,75).

Es scheint aktuell völlig offen, wen Ancelotti in den Champions-League-Duellen mit Real Madrid in der Abwehrmitte aufbieten wird. Klar ist nur: Boateng muss ganz schnell zu seiner Topform finden.

