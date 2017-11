Daheim in München freute sich besonders einer für den Neuling: Der angeschlagene David Alaba (Rückenprobleme), der Friedl einmal als "kleinen Bruder" bezeichnet hatte. Die beiden Österreicher sind gute Freunde, seit Friedl 2008 vom FC Kufstein in die Bayern-Jugend wechselte. "Ich kann mich noch genau erinnern, als er das erste Mal ganz schüchtern bei mir in der Wohnung saß", verriet Alaba einst. "Da hab’ ich ihn gefragt, ob er was trinken will: ‘Einen Eistee’, hat er dann ganz leise geantwortet. Er war damals ja noch ein lieber Bua."