Da hat sich Kenzo für seinen neuen Duft "World" aber was besonderes einfallen lassen. In dem neuen Parfumfilmchen der Modekette tanzt Margaret Qualley in ekstasischen Bewegungen jeglichen Konventionen davon.

In Erinnerung hat man die netten Filmchen zu neuen Düften nahmhafter Designer eher anders. So denkt man an goldenes Haar und in altrosane Chiffon-Kleidchen gewickelte Schönheiten, die aus teuren Autos steigen um ihren Liebsten endlich in die Arme zu fallen.