Gefragter "Game of Thrones"-Star Rose Leslie: Kaum Zeit für die eigene Hochzeit mit Kit Harington

Dass Familie und Karriere gerne einander die Zeit stehlen, ist bekannt. Selten jedoch dürfte ein voller Terminkalender dazu geführt haben, dass man kaum Zeit für die eigene Hochzeit findet. Doch Schauspielerin Rose Leslie (30), die sich in Person von "Game of Thrones"-Co-Star Kit Harington (31) vielleicht den größten Frauenschwarm der aktuellen TV-Landschaft geschnappt hat, ergeht es eigenen Aussagen nach exakt so, wie sie in der Februar-Ausgabe der "Town & Country's" verrät.