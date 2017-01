Geförderte Wohnungen in München Neue Online-Plattform "Sowon": Die Immobilienbörse für Arme

Intern gab es bislang häufig Frust und Ärger bei der Vergabe, warum?

Das System war bisher sehr umständlich: Wurde eine Wohnung frei, dann wurde sie den jeweils fünf Bedürftigsten auf der Warteliste zugewiesen (entsprechend deren Einkommen, Haushaltsgröße und Lage-Wünschen). Häufig aber lehnten die Sucher den Vorschlag ab – mit der Folge, dass massenhaft Arbeitsstunden der 45 Mitarbeiter vergeudet wurden und Sozialwohnungen teilweise vier oder fünf Wochen leer standen.

"Wir mussten wie ein Makler für manche Wohnungen bis zu 14 Leute anschreiben, bis sich einer dafür entschieden hat", berichtet Thomas Klimm von der Sozialen Wohnraumversorgung im Wohnungsamt. "Mal passte die Lage nicht, dann die Größe oder die Ausstattung".

Wie gut funktioniert das neue System über Sowon?

"Viel schneller und transparenter für alle", sagt Klimm. "Weil die Leute sich jetzt selbst nur noch auf die infrage kommenden Wohnungen bewerben, in die sie auch gerne einziehen würden." 500 Bewerber hätten seit Anfang November schon neue Mietverträge unterschrieben.

Wie groß ist die Chance, eine Wunsch-Wohnung zu ergattern?

Das kann man auf Sowon abschätzen, denn die Zahl der Interessenten für eine Adresse wird angezeigt. Das waren für eine Familienwohnung am Westfriedhof (3,5 Zimmer, Balkon) letzte Woche zum Beispiel 547 Bewerber. Für ein Ein-Zimmer-Apartment in Sendling (Baujahr 1955, Gasetagenheizung) dagegen exakt nur: einer.

So läuft die Vergabe:

Wer sich um eine Sozialwohnung bewerben möchte, stellt beim Amt für Wohnen und Migration (Franziskanerstraße 8) persönlich oder per Post einen Wohnungsantrag.

Voraussetzungen: Hauptwohnsitz in München, niedriges Einkommen (es gibt verschiedene Grenzen, z.B. Single unter 12.000 Euro/Jahr), soziale Dringlichkeit.

Wer berechtigt ist, bekommt einen Registrierungsbescheid mit eigenen Zugangsdaten für die Online-Plattform Sowon.

Damit kann man nur freie Wohnungen sehen, die zur Registrierung passen (Singles sehen also kleine Wohnungen, Familien größere; manche Wohnungen sind auch an Einkommensgrenzen gebunden). Man kann sich für drei Wohnungen gleichzeitig bewerben.

Nach der Bewerbungsfrist erfährt man online, ob man unter den fünf dringlichsten Bewerbern ist, besichtigt die Wohnung und sagt auf der Webseite zu oder ab.

Der Vermieter entscheidet, wer Mieter wird.

Genauere Informationen finden Sie hier.

Berg am Laim - Hier ist eine Single-Wohnung frei:



Wiesen und Obstbäume in der ganzen Siedlung, die U-Bahn Innsbrucker Ring nebenan: In diesem Gewofag-Altbau im Münchner Osten wird am 1. Mai eine hübsche 1-Zimmer-Sozialwohnung mit Küche, Bad und WC frei (EG, kein Lift, keine Garage). Über die Plattform Sowon können Berechtigte sich online bewerben.

Wo: Berg am Laim, Siedlung an der Achentalstraße

Größe: 32 m²

Baujahr: 1939

Warmmiete: 336 Euro (inkl. 39 Euro Betriebskosten)

Kaution: 892,80 Euro

Heizung: Elektroheizung

Balkon: nein (aber großer Garten in der Anlage)

Extras: Keller, Kabelanschluss

Frei ab: 01.05.2017

2-Zimmer-Wohnung in Harlaching:



Dieser Gewofag-Altbau hat zwar keinen Lift, aber gut geschnittene Wohnungen. Im März wird eine altengerechte Sozialwohnung im Erdgeschoss frei.

Wo: Harlaching

Größe: 2 Zimmer, 46 m²

Baujahr: 1929

Warmmiete: 392,50 Euro inkl. 82 Euro Betriebskosten

Kaution: 931,50 Euro

Heizung: Elektroheizung

Balkon: nein

Extras: Keller, Kabel

Frei ab: 01.03.2017

3 Zimmer in Aubing:



Die Fassade ist Geschmackssache, dafür hat dieses Wohnhaus viele Balkone mit Blick ins Grüne. Im 4. Stock wird eine 3-Zimmer-Sozialwohnung frei.

Wo: Aubing, Wildenrother Straße

Größe: 77,23 m²

Baujahr: 1977

Warmmiete: 621,36 Euro inkl. 71 Euro Heiz- und 155 Euro Betriebskosten

Kaution: 1.186,08 Euro

Heizung: Zentralheizung

Balkon: Loggia

Extras: Keller, Kabel

Frei ab: 01.04.2017

Apartment in Riem:



Große Fenster, Parkett, viel Licht: Im 3. Stock dieses Neubaus (Erstbezug) ist ein Apartment zu haben.

Wo: Riem, Londonstraße

Größe: 32,11 m²

Baujahr: 2016

Warmmiete: 293,16 Euro (inkl. 46,56 Euro Heizkosten und 65,18 Euro Betriebskosten

Kaution: 544,26 Euro

Heizung: Zentralheizung

Balkon: nein

Extras: Keller, Kabelanschluss, barrierefrei

Frei ab: 01.04.2017

4-Zimmer-Wohnung mitten in Sendling:



Drei große und ein kleines Zimmer: Im 1. Stock dieser Wohnanlage im Grünen wird im März eine Familien-Sozialwohnung frei.

Wo: Sendling

Größe: 4 Zimmer, 91 m²

Baujahr: 1984

Warmmiete: 855,72 Euro inkl. 168 Euro Heiz- und 177 Euro Betriebskosten

Kaution: 1.532,16 Euro

Heizung: Zentralheizung

Balkon: Loggia

Extras: Keller, Kabel

Frei ab: 10.03.2017

Villa in Obermenzing:



Ein Schmuckstück in Obermenzing: Diese alte Villa (ohne Lift) wird von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag verwaltet. Im Februar wird im 2. Stock eine 3-Zimmer-Sozialwohnung frei.

Wo: Obermenzing

Größe: 3 Zimmer, 73 m²

Baujahr: 1928

Warmmiete: 875,61 Euro (inkl. 85 Euro Heiz- und 173 Euro Betriebskosten)

Kaution: 1.852,83 Euro

Heizung: Zentralheizung

Balkon: Loggia

Extras: Kabelanschluss

Frei ab: 10.02.2017