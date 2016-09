20:15 Uhr, RTL II: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben, Dokusoap

Für Paul und Stephanie scheint alles perfekt: Sie haben zwei bezaubernde Kinder und renovieren gerade ihr Traumhaus. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Paul hat einen schweren Unfall und erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma - mit schlimmen Folgen. An Arbeiten im Haus ist nun nicht mehr zu denken. Auch Stephanie, die nun Vollzeit arbeitet und sich allein um die Kinder kümmert, ist an ihren Grenzen. Das Team von "Zuhause im Glück" will der verzweifelten Familie helfen und ihr altes Haus wieder in Schuss bringen.

20:15 Uhr, 3Sat: Amigo - Bei Ankunft Tod, Thriller

Der lang gesuchte, in Italien untergetauchte Terrorist Amigo Steiger (Tobias Moretti) hat vor 20 Jahren einen Bankpräsidenten und dessen Chauffeur erschossen. Die beiden BKA-Ermittler Fredo Kovacs (Jürgen Prochnow) und Jupp Sauerland (Florian David Fitz) finden Steiger in einem kleinen Ort in der Nähe von Neapel. Es kommt es zu einer wilden Schießerei. Amigo kann leicht verletzt nach Deutschland fliehen, während der Ermittler Sauerland schwer verletzt ins Krankenhaus nach Neapel gebracht wird. Dort wird er von Carlotta Fortunato operiert. Was Sauerland erst später erfährt: Die Ärztin ist Amigos Geliebte.

20:15 Uhr, Tele 5: Fido - Gute Tote sind schwer zu finden, Horrorsatire

Willard, ein sauberes, amerikanisches Städtchen der 50er-Jahre: Hier leben brave Familien mit herausgeputzten Kindern, Frauen hinterm Herd und arbeitenden Vätern. Und mittendrin: Zombies! Gezähmt von einem Halsband sind sie die Dienstboten der Gesellschaft. Alles ändert sich jedoch, als der junge Timmy (K'Sun Ray) sich mit Familienzombie Fido (Billy Connolly) anfreundet und eines Tages dessen Halsband versagt.