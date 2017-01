"Der Winter wird jetzt erstmal abgeschaltet. Es wird wie schon in der vergangenen Woche angekündigt von Tag zu Tag wärmer. In der zweiten Wochenhälfte gibt es besonders im Westen häufig zweistellige Plusgrade. Im Osten hinkt das Ganze noch etwas hinterher. Dort bleibt es meist bei Werten von maximal 5 Grad am Tag. Schaut man sich den längerfristigen Trend an, dann scheint der Winter in der ersten Februarhälfte erstmal nicht zurückkehren zu wollen“. erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.