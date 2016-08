Ergolding - Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Haus in Ergolding (Lkr. Landshut) gerufen – eine Frau hatte am Telefon angegeben, dass sie von ihrem Ehemann geschlagen wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bedrohte ebendieser Ehemann die Beamten mit einer laufenden Motorsäge. Daraufhin schoss ihm einer der Beamten drei Mal ins Bein – dabei wurde der Mann nicht lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn danach ins Krankenhaus.