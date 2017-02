Gefährliche Entwicklung Darum kommen Notärzte in Bayern immer später

München - Rettungskräfte kommen in Bayern immer später an ihrem Einsatzort an. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Harry Scheuenstuhl hervor. Im Durchschnitt habe etwa jedes zehnte Einsatzfahrzeug länger als zwölf Minuten bis zum Einsatzort gebraucht - die als Hilfsfrist ab der Alarmierung angestrebt sind.