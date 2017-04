Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor die Partie mit 1:2. Die Bayern gingen durch ein Tor von Arturo Vidal in Führung, später setzte der Chilene den so wichtigen Elfmeter zur möglichen 2:0-Führung über das Gehäuse von Madrid-Keeper Navas. Superstar Cristiano Ronaldo brachte die "Königlichen" dann mit einem Doppelpack in Führung. Zudem holte sich Bayern-Innenverteidiger Javi Martínez nach zwei Fouls in Folge die gelb-rote Karte ab, die Münchner waren daraufhin knapp eine halbe Stunde in Unterzahl. Den Bayern würde ein 1:0 in Madrid nun nicht mehr reichen – dann würde die Auswärtstor-Regel eintreten und Real wegen den zwei Treffern in München weiterkommen.