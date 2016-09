Hannes Arch ist bereits am Sonntag im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Am Donnerstag zuvor war der 48-jährige Extremsportler in Heiligenblut am Großglockner in den Kärntner Bergen mit seinem Hubschrauber am Berg zerschellt. Er hinterlässt unter anderem seine langjährige Freundin, die deutsche Stuntfrau und ehemalige "GNTM"-Kandidatin Miriam Höller (29).