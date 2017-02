Gedenken am Walchensee Abschied von Jutta Winkelmann: "Leb wohl, Schwester"

Jetzt am Sonntagmittag war Jutta Winkelmann († 67) nicht mehr hier – und dabei doch so sehr. In Gedanken und in all den Herzen ist die Hippie-Ikone präsent. Rund 80 Familienmitglieder und Freunde haben für sie ein "Memorial" gemacht, organisiert von Zwillingsschwester Gisela Getty, die Jutta beim Sterben in den letzten Wochen begleitet hat.