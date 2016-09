Carsten Maschmeyer (57) hat am Set der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" neue Seiten an sich entdeckt. Früher habe er nie verstanden, warum seine Ehefrau, Schauspielerin Veronica Ferres (51), bei Dreharbeiten immer so vertraut mit allen umging. "Als ich nun meinen ersten Drehtag hatte, wurde mir gleich erklärt, dass sich alle duzen. Nach drei, vier Drehtagen habe ich dann auf einmal den Mann umarmt, der mich immer verkabelt hat. Und am Schlusstag, bei einem Empfang, habe ich gesagt: 'Ich verstehe meine Frau jetzt besser'", so der Geschäftsmann im Interview mit der "Gala".