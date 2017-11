Geburtstags-Party Boris Becker lässt in München die Korken knallen

Eine Tennislegende feiert ihr Jubiläum: Am Mittwoch wurde Boris Becker 50 Jahre alt. Wie ein Instagram-Schnappschuss nahe legt, beging er den Freudentag wohl mit seinen Söhnen Noah (23), Elias (18) und Amadeus (7) - und sicherlich auch mit seiner Frau Lilly (41). Am Samstag holte er nun eine große Feier mit Familie und Freunden im Münchner Designhotel Roomers nach. Das berichtet die Bild am Sonntag.