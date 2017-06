Geburtstags-Match 20-jährige Lettin erreicht Halbfinale der French Open

Bacsinszky scheiterte 2015 bereits im Halbfinale

Zwar kassierte die Lettin ein frühes Break, direkt danach nahm sie aber ihrerseits Bacsinszky das Service ab und war damit sofort wieder im Spiel. Vor allem mit ihrer druckvollen Rückhand brachte sie die Schweizerin immer wieder in Bedrängnis. Bacsinszky, die vor zwei Jahren im Stade Roland Garros im Halbfinale an der späteren Siegerin Serena Williams gescheitert war, musste sich Mitte des ersten Satzes zudem am Oberschenkel behandeln lassen.

Sie konnte aber weiterspielen und schaffte es in den Tiebreak. Dort setzte sich das aggressive Spiel von Ostapenko aber durch, so dass die Lettin sich den ersten Durchgang nach 63 Minuten sicherte. Auch im zweiten Durchgang blieb Ostapenko die dominantere Spielerin. Zwar brillierte Bacsinszky immer wieder mit ihren eingestreuten Stopps, Ostapenko bestimmte aber Tempo und Rhythmus der Partie.

Ostapenko unbekümmert

Allerdings überdrehte sie dabei etwas und machte einige leichte Fehler zu viel. Bacsinszky schaffte so den Satzausgleich. Am Ende standen bei Ostapenko 50 Winnern 45 vermeidbare Fehler gegenüber. Doch Ostapenko spielte einfach unbekümmert weiter.

Gleich zu Beginn des dritten Abschnitts schaffte sie das Break, das Momentum lag jetzt auf ihrer Seite. Zwar kam Bacsinszky noch einmal zum 3:3 zurück, aber dann nahm ihr die Lettin erneut das Service ab - der Widerstand der Schweizerin war damit gebrochen.

