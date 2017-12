"Gebt ihr mir drei Millionen?" Wie André Rieu mit 34 Millionen in die Miesen kam

Er ließ ein Schloss bauen

Für seine "World Stadium Tour" im Jahr 2009 hatte er etwas ganz Besonderes vor, natürlich auch ganz besonders teuer: "Ich hatte kurz zuvor in Wien vor Schloss Schönbrunn gespielt, mit allem, was dazu gehört: der Walzer, das Ballett, die Debütanten, die Pferde, richtig romantisch. Also habe ich das Schloss als Kulisse für meine Stadion-Tournee nachbauen lassen - in Originalgröße. Wir mussten es aber dreimal bauen, wegen der Auf- und Abbauzeiten zwischen den Konzerten. Am Ende war ich mit 34 Millionen Euro in den Miesen. Ich habe meiner Frau versprochen, das nie wieder zu tun."