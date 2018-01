Gebrochenes Schlüsselbein So geht es Shiloh Jolie-Pitt nach dem Snowboard-Unfall

Laut "Entertainment Tonight" wurde Shiloh am vergangenen Sonntag, an dem auch die Golden Globes verliehen wurden, in Begleitung ihres jüngeren Bruders Knox (9) mit einer Armschlinge gesichtet. Wie unter anderem "People" aus Insider-Kreisen berichtet, gehe es Shiloh den Umständen entsprechend gut, sie sei auf dem Weg der Besserung. Angelina Jolie sei "dem Team, das ihr geholfen habe, sehr dankbar", zitiert das Portal eine Quelle."By The Sea" ist der letzte gemeinsame Film von Angelina Jolie und Brad Pitt - hier ansehen