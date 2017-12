gAZtro Vesperia: Abendessen beim Surf-Jesus

München - Es gibt Lokale, denen merkt man sofort an, dass sich jemand über jedes Detail richtig viele Gedanken gemacht hat. Die Vesperia in der Schmellerstraße ist so ein Lokal. Das beginnt schon mit der Einrichtung: Fell an der Bar, Plüsch-Wildschweinkopf über der Tür und Kuhtapete auf der Toilette. In der Vesperia gibt es viel zu sehen und Inhaber Andreas Hock kann zu fast allem eine Anekdote erzählen: Der beleuchtete Jesus mit Surfbrett in der Ecke? Das Foto verdeckt eine nicht mehr benötigte Tür, der Mann in der Robe ist ein alter Freund des Besitzers. Die ständig wechselnden Buchstabenbilder an der Wand? Hängt der Chef persönlich alle paar Wochen um - nicht immer in ganz sinnvolle Reihenfolgen.