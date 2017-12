Ihre Familie betreibt auch das Anh-Thu in der Kurfürstenstraße, das In-Lokal Cochinchina in der Kaiserstraße und das Cuchin in der Ismaninger Straße. Das Chi Thu hat zwar einen wunderschönen Nebenraum, bietet aber einfaches, bezahlbares Streetfood.

Auf der übersichtlichen Karte steht auch jene Stinkefrucht Durian, die im Trash-TV für Mutproben hergenommen wird: Als Klebereis mit Kokos (5,90 Euro) war das Gericht zuerst als Test auf der Karte. Und wurde so gut angenommen, dass die Durianfrucht dauerhaft stinken darf.

Wer danach einen vietnamesischen Eiskaffee (4,90 Euro) trinkt, wird feststellen, dass der Kaffee nicht so klebesüß ist wie in Saigon. Gut so. Denn schöner als im Chi Thu kann man die vietnamesische Küche nicht an den westlichen Geschmack anpassen.

Pestalozzistraße 16, täglich 11 Uhr bis 21:30 Uhr

Mehr gAZtro-Kritiken lesen Sie hier