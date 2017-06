gAZtro Nudelsuppe mit dem Holzlöffel

Am Viktualienmarkt hat jetzt das Yuzumuk eröffnet, das sich als Ramen- und Sushi-Restaurant bezeichnet. Um kurz nach zwölf kehren wir auf eine schnelle Mittagspause ein. Die Karte ist, das sei schon mal festgehalten, nichts für Vegetarier: Die können Blattsalat mit Yuzu-Dressing, also Zitrone (4,50 Euro), Maki (Avocado, 3,50 Euro) oder Algensalat (3,50 Euro) essen. Letzterer ist frisch, sesamlastig und genauso so glitschig, wie er sein soll. Fast vermutet man, der Salat könne im Dunkeln leuchten.