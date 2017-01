gAZtro - Neureröffnung Tafelspitz mal anders: Brasilien am Spieß

Wer den Bierdeckel auf die grüne Seite gedreht hat, bekommt vom Cortador das Fleisch am Tisch angeboten. Mit dem Fleischspieß kommt der Cortador dann an den Tisch und schneidet mit seinem großen Messer feine Stücke herunter. Die Brasilianerin Simone Weissmann (38), die seit vierzehn Jahren in München lebt, weiß, was das beste Fleisch ist: „Tafelspitz! Der wird in Brasilien nicht gekocht, sondern gegrillt.“