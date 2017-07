Ein Leser hatte das Café in warmen Worten der AZ empfohlen, im Internet finden sich nur die besten Bewertungen: Zeit, für eine halbe Stunde Mittag in Obergiesing einzukehren. Derzeit ist die Auswahl überschaubar, also entscheidet sich die Testerin nach einem Blick in die Karte mit verschiedenen belegten Broten (Hummus-Rote-Beete-Brot mit Feta, 4,90 Euro) für die Quinoa-Bowl (6,90 Euro).