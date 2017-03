gAZtro-Neueröffnung Ruby Lilly Hotelbar: Verrenkungen für die Bussi-Bussis

Für Fotos spielen die Gäste bei der Eröffnungsparty das Kult-Verrenk-Spiel Twister und die Tischfußball-Variation Tipp-Kick zu dudeligen 80er-Jahre-Hits in der Lounge-Version. Und hier könnte der große Spaßfaktor der Hotelbar liegen: Im Lounge-Bereich im ersten Stock mit wunderschönen Sofas in gedeckten Farben und auch in Eckchen im Erdgeschoss gibt’s Spielspaß, der an die gute, alte Zeit erinnert. Für manchen braucht’s wohl einen Kir Royal (15,50 Euro) oder einen Sprizz (7 Euro) an der Bar, bis er sich traut. Dann dürfte der Spaß umso größer sein, wenn man in dieser durchgestylten Bar auf der bunten Twister-Plastikfolie erst die rechte Hand auf Grün und dann den rechten Fuß auf Rot legen muss.