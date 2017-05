Das soll nun eben anders werden: Einen "ganz normalen Laden" wollen die beiden aufziehen, "mit ganz normalem Essen", also süddeutscher Hausmannskost, zu bezahlbaren Preisen. Die Hausmannskost wird zwar ein ehemaliger Sternekoch zubereiten – Stadion-Stammgast Jochen Laaß, der zuvor im "Meschugge" gekocht hat. Aber der sieht’s schon passend entspannt: "Man kann alles mit Liebe zum Detail und Sorgfalt zubereiten, auch ein Schnitzel."

Karten soll man spielen dürfen im Obacht, auch Dart – "aber nicht elektrisch, sondern mit Selberrechnen!", wirft Jachan ein. Vielleicht gibt’s mal ein Pubquiz, vielleicht auch mal eine Lesebühne.

Der halbe Augustiner-Braukessel bleibt an der Wand

Aber alles eben: mit so wenig Chichi wie möglich – und auch ohne das, was die zwei verstehen unter "Brauhaus-Gedöns". Zum Beispiel werden die Bedienungen auf gar keinen Fall in Tracht herumlaufen. "Das war eine wichtige Bedingung von uns", sagt Jachan.



Unter dem Braukessel-Rest entsteht der Stüberl-Anteil des Obacht.

Augustiner-Bräu, obwohl traditionell ja auch brauhausig-trachtlerisches Brauhaus, scheint diese Ansage nicht gestört zu haben: Als Britzius und Jachan ihr Konzept vorstellten, sei vor allem Thema gewesen, dass sie aus dem Viertel kommen.

Anfang Juli soll es losgehen, am liebsten schon am 1. – aber das ist wie bei allen Gastro-Neueröffnungen eher ein Richtwert. Aktuell baut Augustiner um: Der halbe Braukessel mit Deckel an der Wand darf bleiben, darunter soll das entstehen, was der Stüberl-Anteil des Obacht wird – der Rest ein Wirtshaus. "Und wenn alles gutgeht, haben wir dann auch endlich eine Draußenfläche", seufzt Jachan. Die fehlt dem Stadion nämlich sehr.

Fußballzentriert wird der neue Laden der beiden übrigens auf keinen Fall, maximal EM- und WM-Spiele gibt’s zu sehen. Aber wer Sehnsucht hat nach Rasensport, dem rosa Flausch an der Damenklotür oder – für ganz Bizarre – dem Spaten-Bier, das im Stadion ausgeschenkt wird, weil das Gebäude Spaten-Franziskaner-Bräu gehört: Die Schwindstraße mit dem Obacht ist ja gleich um die Ecke. Wie das so ist in einem normalen Viertel mit normalen Läden.

