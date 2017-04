Übersichtliche Portionen zu stolzen Preisen

Ein Blick auf die Karte lässt uns – obwohl erwartbar in dieser Lage – zusammenzucken. Nicht nur, weil dort steht, die Köche hätten in vier Generationen für Maharadschas gekocht und es werde Essen serviert, das es in indischen Palästen gebe. Denn das günstigste Hauptgericht ist Blumenkohl (20 Euro), das teuerste Hummer in Joghurtmarinade (45 Euro) – so wenden wir uns aufmerksam der Vorspeisenkarte zu, weil wir für unseren Fuffi noch einen Pino Noir (8 Euro) und eine Maracujaschorle (4 Euro) dazu bestellen.