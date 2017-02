GAZtro-Neueröffnung Café Blá: Auf einen Elfenkaffee

Entscheidung des Vorstands AfD will Björn Höcke aus der Partei ausschließen!

Jetzt also doch: In einer Telefonkonferenz am Montagmorgen hat der AfD-Parteivorstand mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke einzuleiten.