gAZtro - Lokaltermin Veganes im "Siggis": Gut essen und etwas verändern

Drei Jahre lang hat die gelernte Vertrieblerin Lutz am Lokal gearbeitet, zusammen mit mit dem bekannten Vegan-Koch Sebastian Copien die Produktpalette entwickelt und mit der Münchner Agentur Social Creative Room ein Konzept entwickelt, in dem das alles zusammenspielt. Zum Beispiel, dass es ein Mal im Monat eine thematisch passende Veranstaltung gibt – eine Lesung, einen Vortrag, einen Backkurs. Den Anfang dafür macht am 6. März die Tierschützerin Daniela Böhm, die aus ihren Büchern vorliest.

Chefkoch Serkan Tunca kennen Vegan-Fans auch aus dem „Bodhi“

Dazu gibt es ein Menü-Special, das Serkan Tunca – vorher Chefkoch im Veganrestaurant „Bodhi“ und umtriebiger Botschafter für eine vegane Ernährung – erdacht hat.

Die Vegan-Erfahrung merkt man dem Küchenteam an: Die Bowl „Grateful“ (12,40 Euro) mit Vollkornreis und Gemüse ist geschmacklich ausbalanciert. Der vietnamesische Reispfannkuchen „Zen“ ist saftig, das Tofu darin knusprig – es ist eins der wenigen Gerichte im „Siggis“ mit Fleischersatz wie Tofu oder Seitan. Sandwiches und Gebäck gibt’s auch.

Mindestens genauso wichtig wie das Essen selbst ist das To-go-Konzept, das Sigdrid Lutz mittelfristig in weiteren „Siggis“-Filialen pflegen will: Die Behälter sind kompostierbar, bestehen aus Maisstärke, Zuckerrohr und Papier. Und wer einen eigenen Behälter mitbringt, zahlt 50 Cent weniger.

Das rettet die Welt vielleicht nicht. Aber es macht sie zumindest ein bisschen besser.

Westenriederstraße 37. Montag bis Freitag 10-22 Uhr, Take Away ab 8 Uhr. Samstag und an Feiertagen 10-22 Uhr. 089 242 920 33