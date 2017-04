gAZtro Lokaltermin "Mun": Fine Dining und Fun Dining

Seit einem Jahr ist Kim mit seinem Partner Cary Gilbert in München. In Südkorea geboren, mit den Eltern nach Honululu ausgewandert, dann New York, Kalifornien, Argentinen. "Das Leben ist spaßig und wenn du zulässt, dass es dich mitnimmt, kannst du viel erleben." Eigentlich war das Leben von Mun Kim mal fad: 20 Jahre war er Bänker an der Wall Street. "Ich habe 80 Stunden in der Woche gearbeitet, und sonntags habe ich gekocht. Abends sind Freunde zum Essen gekommen."