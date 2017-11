Wer Narges Lieblingsgericht "Kadu Bamyan" (9,90 Euro), einen in Safran- und Honigsoße eingelegten Kürbis mit Quark isst, der kann die gewaltige Wucht der süß-leichtscharfen Gewürze schmecken.

Es gibt auch "Schwarzen Afghanen" - zum Trinken

Am besten schmeckt’s, wenn man im Bamyan auf dem Boden sitzt und die würzigen Gerichte mit drei Fingern isst. Bei der großen Waschung werden vorher die Hände mit Seife gereinigt, am Tisch bei der kleinen Waschung mit Wasser. "Dahinter steckt eine Zeremonie und ich wünsche mir, dass Gott die Seele reinigt, bevor ich mein Essen aufnehme." Reinigend ist auch der Dattelschnaps (3,90 Euro) mit Zimt, Kardamom und Nelken. Wer witzig sein will und nach "schwarzem Afghanen", einem kräftigen Haschisch fragt, dem reicht Masood einen Opiumcocktail (12,90 Euro) mit Gin, Rum, Whiskey, frischer Honigmelone und Ananas – ohne Opium.



Exotisch: Der Opiumcocktail

Neuerdings gibt’s im Bamyan auch eine Mittagskarte. Wer denkt, Spaghetti mit Scampi in Tomatensoße (15,50 Euro) seien kein afghanisches Gericht, der wird beim Probieren eines besseren belehrt. "Spaghetti" nennt Narges die sehr langen Nudeln nur, weil’s sonst keiner versteht, der nicht aus Afghanistan ist. Freilich werden sie in die Küche selbst gemacht und dann wird afghanisch gewürzt.

Im Bamyan in der Klenzestraße liegt der Fokus auf der mediterranen afghanischen Küche. Narges ist in Kabul geboren, ihr Vater war Generaloffizier, die Mutter Bauingenieurin. "Wir sehen die Bilder von afghanischen Frauen in Burka, aber das ist nicht das Afghanistan meiner Eltern und auch nicht meins."

Das kulturelle Afghanistan mit den aufregenden Gewürzen ist es, das Narges ihren Gästen in ihren zwei Lokalen nahebringen will – zusammen mit ihrer Familie in Deutschland und den Frauen in Afghanistan, die mitten im Krieg Gewürze für zwei Restaurants in Deutschland besorgen.

Klenzestr. 47, Di-So 17 bis 1 Uhr und Hans-Sachs-Straße 3, Mo-Sa 11:30 bis 1 Uhr, So und Feiertag 17 bis 24 Uhr. Tel. 23 888 878