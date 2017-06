gAZtro - Herzenslokal Nabucco in Schwabing: Kleine Häppchen und mediterrane Gelage

Bei einer Lokalität, die sich selbst Osteria nennt, weiß man ja nicht immer so genau, was einen dort erwartet. Eine Osteria war früher ein Platz der Begegnungen und des sozialen Lebens. Serviert wurden höchstens kleinere Speisen. Heutzutage fragt man sich: Gibt’s da jetzt was Gscheits zum Essen oder warten dort nur kleine Häppchen auf der Karte?