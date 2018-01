Isarvorstadt - Zugegeben, die Lotus Lounge hört sich schrill, plüschig und kunterbunt an. Deshalb war ich vor meinem allerersten Besuch vor zwei Jahren besonders skeptisch. Doch schon am Eingang wird man vom Gegenteil überrascht. Das Lokal im Glockenbachviertel kommt mit reduziertem Design und schlichtem dunklen Interieur daher. Auffallend ist nur die riesige Statue an der Tür sowie der goldene Buddha in der Wand. Es sind Glücksbringer für Gäste und Angestellte, erklärte mir Inhaber Ralf Plitt (50) einmal.