gAZtro Chois Hotpot: Scharf, schärfer, chinesischer Hotpot

Das Prinzip des Hotpots ist einfach und gesellig: Fleisch, Fisch, Gemüse werden in eine Brühe geworfen und mit Soßen gegessen. Am besten stundenlang. Deshalb gibt's im Chois All you can eat für 25,90 Euro (Freitag bis Sonntag und feiertags plus 3 Euro). Kinder von 7 bis 12 Jahren zahlen 12 Euro.