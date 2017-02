GAZtro - Bar bis Boazn Polka Bar: Die Bar mit der Brause-Flause

Zweimal im Monat gibt’s in der Kellerbar Lesungen oder Konzerte: Am 3. März spielen die Landlergschwister. An normalen Abenden geht’s hier eher griabig zu. Rumstehen. Trinken. Ratschen. Wer sich was richtig Gutes tun will, reserviert vorher im Restaurant oben mit seinen 30 Plätzen. Die Karte wechselt ständig, Küchenchef Jacob Ebnet kocht lokal, regional, saisonal. Und vor allem mit Ideen. Im Bulgursalat sind Maulbeeren (6 Euro), die Kürbnisnocken sind mit Parmesan und Vanille (12 Euro).

Danach glücklich und vollgefuttert runter in die Polka Bar rollen. Rechts, links, rechts. Und wiederholen.

Polka Bar, Pariser Straße 38, Donnerstag bis Samstag 20 bis 3 Uhr. Reservierung Restaurant unter Tel. 890 683 91