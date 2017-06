gAZtro - Bar bis Boazn Madam Bar: Ein Stripclub für stilvolle Genießer

München/Altstadt - Ab 3 Uhr ist die Bartenderdichte in der Madam Bar in der Altstadt besonders hoch. Denn hier treffen sich nach ihrer Arbeit die Barkeeper. Vor ihnen sind jene Männer gekommen, die gerne im Rotlichtmilieu wären und in ihren Poserhaftigkeit witzig zu beobachten sind. Und zu Beginn der langen Nacht sitzen Genusstrinker und Altstädter in dem Ex-Stripclub.