gAZtro - Bar bis Boazn Buena Vista Bar: Trink- und tanzbare Kuba-Klischees

Seit mehr als 20 Jahren ist die Buena Vista Bar der Treffpunkt für Kubaner, Südamerikaner und Tänzer in München. Am Wochenende, wenn sich 200 Gäste in den Raum quetschen, wird's mit dem Tanzen schwierig. Dafür lernt man sich nirgendwo in München so schnell und so nett kennen. Ungewöhnlich: In der Bar sind meistens mehr Frauen als Männer - was die meisten Männer grundsätzlich gut finden.