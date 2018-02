Aloha Poke setzt auf Nachhaltigkeit

"Wir haben von Anfang an Franchise mitgedacht und die Lieferanten von der Ausstattung bis zu den Lebensmitteln so ausgewählt, dass sie europaweit liefern können", sagt Kratzeisen. Weil außer dem Reis nur rohe Zutaten verwendet werden, braucht's in einem Aloha Poke keine Küche. Und wer den Laden in der Türkenstraße kennt, wird im Werksviertel exakt dasselbe wiederfinden - nur ein bisschen größer ist's am Ostbahnhof und im Sommer kann man draußen essen.

Es gibt Anfragen aus ganz Deutschland, das erfolgreiche Konzept zu übernehmen. Bis Juni werden voraussichtlich vier weitere Läden deutschlandweit eröffnen. Auch in München sieht Kratzeisen noch Potenzial für zwei oder drei weitere Standorte - gern im Glockenbachviertel und am Rotkreuzplatz gehen.

Auch wenn sie damit nicht hausieren gehen, spielt Nachhaltigkeit im Aloha Poke eine große Rolle. Auf einem Holztäfelchen ist nachzulesen, dass der Thunfisch garantiert ohne Delfine ist, weil er mit Langleinen im Westpazifik gefischt wird, und die Gelbschwanzmakrele aus Aquakulturen kommt, die als "Friend of the Sea" ausgezeichnet wurden.

Vegetarierer bekommen einen Tofu-Bowl, müssen aber nicht fürchten, sich bei dem Angebot zu langweilen: Vom weißen Pfirsich mit Wasabi bis Orange-Honig gibt's ein breites Angebot an Saucen und auch mit den Zutaten lässt sich schier endlos variieren. Weil die Nachfrage so groß ist, werden Claus Kratzeisen und Tom Kruse ab Mitte Februar mit einem Lieferservice zusammenarbeiten, der Hawaii zu den Münchnern nach Hause bringt.

Atelierstraße 12, Mo. bis Sa. 11 bis 20 Uhr, 089/461 328 50