Gauthier Destenay Wer ist der Mann auf dem Foto der First Ladys?

Brüssel - Zum NATO-Gipfel in Brüssel wurden viele europäische Staatschefs von ihren Frauen begleitet. Auch US-Präsident Donald Trump (70) war mit seiner besseren Hälfte Melania (47) angereist. Während sich die Herren am Donnerstag der Politik widmeten, trafen sich die Ehegattinnen zu einem Dinner. Natürlich wurde auch von dieser Zusammenkunft ein Gruppenfoto gemacht. Auffällig: Neben all den First Ladys steht auch ein Mann ganz links in zweiter Reihe. Hat sich da etwa jemand in die Aufnahme geschlichen? (Das Buch "Great Again!" von US-Präsident Donald Trump können Sie hier bestellen)