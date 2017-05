Gaudizuzler, Gesinnungsgrattler! "Der Große Polt – Ein Konversationslexikon" - Granteln wie das Original

Bei derart starker Verteidigung bajuwarischer Lebensart und gleichzeitiger globaler Gegenwartsoffenheit, kann man nur "ovationieren". Denn wie sagt Polt: "Die Begriffe gab’s noch nicht, aber die Welt oder den Menschentyp" – wie den "Weißwursttarzan", der letztlich auch ein "Fadiseur" ist. Es werden also zu Phänomenen die passenden Begriffe gefunden, einschließlich neubayerischer Kulinarik ("Leberkäs Hawaii") oder altbayerischen Bräuchen mit hoher gesellschaftspolitischer ("Freibier") Und man lernt, was in der nördlichsten Stadt Italiens – München – "capucchinieren" heißt. Wenn man also so vokabular-bereichernd in diesem Wörterbuch herum-schmökert, hofft man, dass das Milieu, das diese beschriebene Lebenswelt hervorbringt, noch lange weiterlebt, damit man in gewohnt bayerischer "Liberalitas", die Feinde dieser Lebensart bekämpfen, also wild beschimpfen kann: Ihr vollkaskoisierte Gaudizuzler, Just-in-Time-Wiesler, versöderte Gesinnungsgratter! Schleicht’s Euch!

"Der Große Polt – Ein Konversationslexikon" von Gerhard Polt und Claudia Pichler (Kein & Aber, 170 Seiten, Taschenformat, gebunden, 12 Euro)

