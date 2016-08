Was war passiert?

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Münchner Polizei mitgeteilt, dass sich in oder vor einer Gaststätte in der Guerickestraße bis zu 40 vermummte Personen schlägern. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zur genannten Tatzeit ungefähr 20 vermummte Personen, die mit Baseballschlägern und ähnlichem bewaffnet waren, das Lokal stürmen wollten.