Am Heizkraftwerk Süd Gasteig-Umbau: Der Befreiungsschlag!

Valery Gergiev soll das Gelände bereits besichtigt haben – mit Wohlgefallen. Der drohende Umzug der Konzerte in die Brache gegenüber der Messe, die vor allem die privaten Veranstalter ablehnen, wäre damit vom Tisch. Und so weit draußen wie Riem ist Thalkirchen auch nicht: Vom U-Bahnhof Brudermühlstraße braucht man etwa fünf Gehminuten zur Trafohalle. Der Bus 54 hält ganz in der Nähe in der Schäftlarnstraße.