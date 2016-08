In Anastacia steckt eine echte Tänzerin. Das bewies sie mit ihrem glamourösen Outfit für den Launch der TV-Show "Strictly Come Dancing".

Bei der TV-Show "Strictly Come Dancing", der britischen Ausgabe von "Let's Dance", will Anastacia (47, "Left Outside Alone") dieses Jahr die Tanzfläche rocken. Rein optisch hat sie schon jetzt das Zeug dazu! Ihr Outfit für den Launch der Show am Dienstagabend lies die Sängerin nämlich wie eine echte Profitänzerin aussehen. Ihr wadenlanges, dunkelblaues Kleid war über und über mit glitzernden Perlen bedeckt, die von der Taille abwärts in hellblaue und grünliche Fransen verliefen.