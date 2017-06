Gartenparty im Weißen Haus Melania Trump und Ivanka sorgen für gute Sommer-Laune

Herumtobende Kinder, ausgelassene Stimmung und gute Laune: Im Garten des Weißen Hauses wurde am Donnerstag das jährliche Kongress-Picknick veranstaltet und die Familie Trump machte daraus ein echtes Familienfest. Denn neben Donald Trump (71) und seiner Frau Melania (47) kam auch First Daughter Ivanka (35) mit ihrem Ehemann Jared Kushner (36) und den gemeinsamen Kindern Arabella (5), Joseph (3) und Theodore (1). (Donald Trumps Buch "Great Again!: Wie ich Amerika retten werde" können Sie hier bestellen)