Ganz groß im Trend Statement-Ohrringe sind jetzt überall

Selten war man sich in der Mode-Welt über einen Trend so einig, wie jetzt. Denn von Rockgöre Pink (38, "Beautiful Trauma") über Supermodel Bella Hadid (21) bis hin zu First Daughter Ivanka Trump (36) stehen gerade alle auf ein Accessoire: Statement-Ohrringe. Und hier heißt es protzen statt kleckern. Die schlichten Perlenohrringe dürfen jetzt getrost im Schmuckkästchen bleiben.