"Game of Thrones" auf RTL2 Tom Wlaschiha: "Ich will auf dem Eisernen Thron sitzen!"

Als Meister-Assassine Jaqen H'gahr in "Game of Thrones" hat es der in Dohna geborene Schauspieler Tom Wlaschiha (43) zu weltweitem Ruhm gebracht. Über Westeros, Braavos und Umgebung macht ihm so schnell keiner etwas vor, möchte man meinen. Warum allerdings selbst ihm die komplexe Handlung der Erfolgsserie mitunter Schwierigkeiten bereitet, weshalb Arya Stark nicht unbedingt eine von den Guten sein muss, und wem er es gönnen würde, am Ende auf dem Eisernen Thron Platz zu nehmen - das alles verriet Wlaschiha anlässlich des Starts der sechsten Staffel bei RTL II (11. März, ab 20:15 Uhr) im Interview mit spot on news.