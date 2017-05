Galerie art:ig Thomas Tournavatis: Idole & Olympians am Gärtnerplatz

Über Thomas Tournavitis

Thomas Tournavitis wurde am 21. Januar 1981 in Athen geboren. Er studierte am Atelier des Bildhauers Nikos Stefos (1997-1999). Bis 2005 Kunststudium an der Hochschule für Bildende Kunst in Derby (UK) mit einem BA in Fine Arts. Anschließend Postgraduiertenstudium in Berlin (2006-2007). 2008 bis 2010 folgten Lehrtätigkeiten u.a. als Dozent an der Abteilung für Fotografie D. IEK Volos und als Kunstlehrer in öffentlichen und privaten Grundschulen in Volos, Griechenland.

Als freischaffender Künstler genießt Tournavatis inzwischen internationale Anerkennung bei Experten und Privatsammlern, seine Arbeiten wurden europaweit ebenso wie in Südkorea und den USA gezeigt. Einige seiner Werke sind heute Bestandteil öffentlich zugänglicher Sammlungen in New York, Paris, Montpellier, Athen, Zagreb, Bratislava, Nikosia, Sarajevo und anderen Städten. Thomas Tournavitis lebt und arbeitet in seinem Atelier in Piräus, Griechenland.