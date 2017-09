Gala-Vorstellung auf Schalke Rotation bei den Bayern: James und das Teufelsrad

Carlos Teufelsrad: Konkurrenzkampf bei den Bayern

Nun aber begeistert James, der WM-Torschützenkönig von 2014. Auch die Mitspieler. "Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen", sagte etwa der reinrotierte Sebastian Rudy, "er wollte immer den Ball haben." 97 Ballaktionen wurden gezählt, der zweitbeste Teamwert nach Rafinha (104). Mit James, seit Dienstag die erhoffte Verstärkung, hat Ancelotti nun noch mehr Möglichkeiten in der Offensive. Als Stoßstürmer und Vollstrecker ist Robert Lewandowski, bereits wieder mit sechs Treffern in den ersten fünf Liga-Partien, unumstritten.

Für die Rolle als hängende Spitze und die Flügel hat Ancelotti sechs Superstars: Neben James sind das: Thomas Müller, Thiago sowie Arjen Robben, Franck Ribéry und Kingsley Coman. Meist spielen in Ancelottis 4-2-3-1-System mit zwei defensiveren Akteuren im Mittelfeld (auf Schalke Rudy und Tolisso) nur drei der sechs Künstler. Angesichts der Dauerbelastung, schon am Freitag folgt das nächste Liga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (20:30 Uhr, Eurosport Player und im AZ-Liveticker), rotiert Ancelotti wie wild.

Alle Mann ab auf Carlos Teufelsrad – auch allzu verkrampftes Festhalten nutzt nichts, es erwischt jeden einmal. Robben fehlte nun wegen Grippe, aber auch Dauerspieler Thiago schaute Dienstag zunächst von draußen zu. Als einziger musste Franck Ribéry wie schon gegen Mainz (4:0) zwei Mal hintereinander auf die Bank, wurde auch nicht eingewechselt. Bei seinen 22 Pflichtspiel-Einsätzen 2017 spielte der Franzose lediglich fünf Mal durch.

Ist vielleicht doch etwas hängen geblieben zwischen Ancelotti und Ribéry nach dessen Trikotwurf vergangene Woche als wütende Reaktion auf seine Auswechslung gegen Anderlecht (3:0) oder hat Linksaußen-Herausforderer Coman einfach nur die bessere Form aktuell?

Auf Schalke rochierten die Reinrotierten in der Offensive sehr fluide wie man heute so schön sagt. Laut Thomas Müller gehe es für den Trainer darum, "dass man die Spieler dort positioniert, wo sie der Mannschaft am meisten bringen".

Lektion eins in Sachen Abstimmung verstanden. Für Fortgeschrittene klingt dies aus dem Munde Müller so: "Wenn der eine genau weiß, dass der andere den Schritt nach links macht, dann ziehe ich mit. In den letzten beiden Spielen haben wir das besser in den Griff bekommen." Warum? Man habe "viel drüber gesprochen". So einfach kann Fußball sein.

