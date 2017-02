Gaben sich als "Polizisten" aus Trickbetrüger bringen Touristen um ihr Bargeld

Ludwigsvorstadt - Neben älteren Menschen suchen sich Trickbetrüger auch immer öfter Touristen als Opfer aus. So geschehen am vergangenen Sonntagabend. Gegen 19:15 Uhr hielten sich drei südkoreanische Touristen in der Hirtenstraße auf – plötzlich hielt neben den drei 25-jährigen Touristen ein dunkles Auto an, in dem ebenfalls drei Personen saßen.