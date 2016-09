Auf ihrer Reise zum G20-Gipfel in China hat die neue britische Premierministerin Theresa May vor schwierigen Zeiten für die britische Wirtschaft wegen des EU-Austritts gewarnt. Zwar seien erste Konjunkturdaten seit dem Brexit-Votum besser als erwartet.

Hangzhou - "Aber ich behaupte nicht, dass es eine ruhige Reise wird, vor uns liegen schwierige Zeiten", sagte May nach Angaben der britischen Agentur PA. In der Weltwirtschaft werde Großbritannien aber Befürworter des freien Handels bleiben, sagte sie auf dem Flug zum Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer in Hangzhou.