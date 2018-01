Historische Pappel-Allee Weniger Straße, mehr Bäume: Platz am Siegestor wird umgebaut

Die Gehwege für die Fußgänger werden also breiter, zusätzlich werden 36 neue Bäume bis zur Höhe der Adalbertstraße gepflanzt. So entsteht wieder die Allee, die es auch schon früher gab. Als in den 1880er Jahren die Trambahn in München gebaut wurde, wurden die Pappeln am Siegestor aus Platzgründen gefällt. Damals führte die Linie durch das Siegestor über die Leopoldstraße nach Schwabing. Die Stadt pflanzte die Bäume auch nicht nach, als die U-Bahn 1972 die Tram an dieser Stelle ablöste.